Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный россиянин пришел за ребенком в детский сад и напал на воспитательницу 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Пьяный россиянин пришел в детсад и напал на воспитателя
Фото: РИА Новости
В Перми в одном из детских садов пьяный мужчина, который пришел забирать дочь, набросился на воспитательницу и грозился ударить ее, ругаясь нецензурной бранью. Об этом сообщило URA.RU.
Инцидент попал на видео. На записи видно, что отец одного из детей разговаривает с воспитательницей на повышенных тонах и ругается матом. В этот момент педагог общается с кем-то по телефону — судя по тому, что женщина просто держит телефон в руке, не поднося к уху, она включила громкую связь. Женщина жаловалась, что отец ребенка «поднимает на нее руку».
Как пишет агентство, мужчина пришел пьяным, и воспитательница не хотела отдавать ему ребенка, переживая за безопасность. На это отец замахнулся на женщину кулаком и забрал дочь. В департаменте образования рассказали, что начали проверку.
1 октября в Нарьян-Маре пьяный мужчина пришел в детский сад «Сказка» и зарезал шестилетнего мальчика во время тихого часа. Охранник дистанционно, не выходя из своей комнаты, открыл ему дверь, приняв за родителя одного из детей. 2 ноября он был арестован на два месяца. На допросе убийца Денис Поздеев заявил, что убил ребенка, потому что прочитал «заклинание» в книге, которое обещало ему «вечную и богатую жизнь». Убийца состоял на учете у нарколога.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Последние новости
Участнику «Северного потока-2» выписали рекордный штраф Участнику «Северного потока-2» выписали рекордный штраф Родственники раненных в Забайкалье солдат усомнились в угрозах изнасилования Родственники раненных в Забайкалье солдат усомнились в угрозах изнасилования Российская соцсеть научилась предугадывать любимую музыку Российская соцсеть научилась предугадывать любимую музыку
Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Денис Поздеев , РИА Ura.ru , Пермь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты 185
Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье
Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились 453
Москвич заявил об изнасиловании в «Склифе»
Москвич заявил об изнасиловании в «Склифе» 2
Бойня в Забайкалье: умер еще один раненый солдат
Бойня в Забайкалье: умер еще один раненый солдат 86
Видео
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
00:30
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение