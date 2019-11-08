Пьяный россиянин пришел в детсад и напал на воспитателя

Пьяный россиянин пришел за ребенком в детский сад и напал на воспитательницу

Перми в одном из детских садов пьяный мужчина, который пришел забирать дочь, набросился на воспитательницу и грозился ударить ее, ругаясь нецензурной бранью. Об этом сообщило URA.RU.

Инцидент попал на видео . На записи видно, что отец одного из детей разговаривает с воспитательницей на повышенных тонах и ругается матом. В этот момент педагог общается с кем-то по телефону — судя по тому, что женщина просто держит телефон в руке, не поднося к уху, она включила громкую связь. Женщина жаловалась, что отец ребенка «поднимает на нее руку».

Как пишет агентство, мужчина пришел пьяным, и воспитательница не хотела отдавать ему ребенка, переживая за безопасность. На это отец замахнулся на женщину кулаком и забрал дочь. В департаменте образования рассказали, что начали проверку.