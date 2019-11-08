Полковник ФСБ расстался со своими миллиардами

Москве суд обратил в доход государства активы полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более чем в шесть миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает «Интерфакс».

Ранее Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и получении взятки, частично признал иск Генпрокуратуры и заявил, что согласен на взыскание и конфискацию у него рублей, долларов и евро на общую сумму в 6,1 миллиарда рублей, без учета остальных активов. По словам адвоката полковника Владимира Михайлова, его доверитель получил их из «не предусмотренных законом источников». Он добавил, что Черкалин отказывается признавать остальные требования обвинения.

1 октября стало известно, что бывший начальник банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин получал взятки неподалеку от здания ведомства в Москве. Ежемесячно он имел около 50 тысяч долларов за покровительство от бизнесмена Александра Мазанова.