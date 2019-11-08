Украинца обвинили в нападении на посольство России

Украинца обвинили в нападении на посольство РФ

Следователи отмечают, что Рагозин был одним из тех, кто причинил ущерб дипломатической миссии РФ в Украине в 6 марта 2016 года. При этом к сообщению прикреплено видеодоказательство. На записи видно, как из толпы людей, собравшихся у крыльца, выделился один человек, перелез через ограду, сорвал камеру видеонаблюдения и продемонстрировал испорченное устройство своим соратникам. Человек, по данным следствия, — Роман Рагозин.

«На днях Рагозину заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного УК РФ за «нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой», — говорится на сайте ведомства.

Правоохранители также отмечают, что по вышеуказанному делу в международный розыск объявлены другие граждане Украины — Ирма Крат и Владимир Кошовенко.

Подчеркивается, что российские следователи также продолжают расследование аналогичного нападения на посольство РФ в Киеве 14 июня 2014 года, когда украинские радикалы пытались поджечь здание дипмиссии, а также забросали его камнями и разбили стоящие рядом дипломатические автомобили.

«Преступные действия указанных лиц нарушили нормальный порядок работы посольства, а также причинили имущественный ущерб Министерству иностранных дел России на общую сумму более 14 млн рублей», — говорится в сообщении.

Примечательно, что активным участником произошедшего стал депутат Верховной Рады Украины Николай Рудьковский . В настоящее время парламентарий находится под стражей и ожидает суда. Ещё троим активистам предъявлено обвинение за нападение на учреждение, пользующееся международной защитой. Они заочно арестованы.