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Украинца обвинили в нападении на посольство РФ 

Рамблер + ещё 5 50 минут назад
Украинца обвинили в нападении на посольство России
Фото: РИА Новости
Российские следователи заочно обвинили гражданина Украины Романа Рагозина в нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года, говорится на сайте Следственного комитета России. Правоохранители также продолжают расследование аналогичного инцидента, произошедшего в 2014 году.
Следователи отмечают, что Рагозин был одним из тех, кто причинил ущерб дипломатической миссии РФ в Украине в 6 марта 2016 года. При этом к сообщению прикреплено видеодоказательство. На записи видно, как из толпы людей, собравшихся у крыльца, выделился один человек, перелез через ограду, сорвал камеру видеонаблюдения и продемонстрировал испорченное устройство своим соратникам. Человек, по данным следствия, — Роман Рагозин.
«На днях Рагозину заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного УК РФ за «нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой», — говорится на сайте ведомства.
Правоохранители также отмечают, что по вышеуказанному делу в международный розыск объявлены другие граждане Украины — Ирма Крат и Владимир Кошовенко.
Подчеркивается, что российские следователи также продолжают расследование аналогичного нападения на посольство РФ в Киеве 14 июня 2014 года, когда украинские радикалы пытались поджечь здание дипмиссии, а также забросали его камнями и разбили стоящие рядом дипломатические автомобили.
«Преступные действия указанных лиц нарушили нормальный порядок работы посольства, а также причинили имущественный ущерб Министерству иностранных дел России на общую сумму более 14 млн рублей», — говорится в сообщении.
Примечательно, что активным участником произошедшего стал депутат Верховной Рады Украины Николай Рудьковский. В настоящее время парламентарий находится под стражей и ожидает суда. Ещё троим активистам предъявлено обвинение за нападение на учреждение, пользующееся международной защитой. Они заочно арестованы.
«Следственный комитет России продолжает принимать все предусмотренные действующим законодательством меры по привлечению к уголовной ответственности других соучастников нападения на российское Посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах», — резюмируют представители СК.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Происшествия , Криминал , Украина , Роман Рагозин , Ирма Крат , Николай Рудьковский , МИД , СКР , Верховная Рада , Киев
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