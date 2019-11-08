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СК заочно обвинил украинца в нападении на посольство России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 47 минут назад
Украинца обвинили в нападении на посольство России
Фото: РИА Новости
Следствие установило нового фигуранта дела о нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Гражданину Украины Роману Рагозину заочно предъявлено обвинение по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой», сообщается на сайте ведомства.
В Главном следственном управлении СК продолжается расследование уголовных дел по фактам нападений на посольство РФ на Украине в 2014 и 2016 годах.
Отмечается, что также по делу установлены и объявлены в международный розыск граждане Украины Ирма Крат и Владимир Кошовенко.
Ранее суд в России заочно арестовал украинца Кошовенко по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.
В 2017 году СК заочно обвинил совершивших нападения на российское посольство в 2014 и 2016 годах.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Украина , Роман Рагозин , Светлана Петренко , Ирма Крат , СКР , Киев
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