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Дрон парализовал работу японского аэропорта 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Дрон парализовал работу японского аэропорта
Фото: Global Look Press
После появления в небе над японским аэропортом Кансай неопознанного беспилотного летательного аппарата взлетно-посадочная полоса воздушной гавани была закрыта. Этот инцидент стал уже вторым таким за неделю.
В настоящее время служба безопасности аэропорта вместе с сотрудниками полиции анализирует записи камер видеонаблюдения, чтобы определить траекторию движения дрона и его принадлежность, передает ТАСС. Местные власти уже пообещали усилить меры безопасности в районе третьего по объемам перевозок в Японии после токийских Ханэда и Нарита аэропорта, которым ежегодно пользуются около 28 миллионов пассажиров.
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Теги:
Происшествия , ИТАР-ТАСС
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