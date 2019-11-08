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Работник ресторана в США насмерть отравился чистящим средством 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Работник ресторана в США умер из-за чистящего средства
Фото: News.ru
В США работник ресторана погиб в результате отравления чистящим средством. Ещё десять человек были госпитализированы. Несчастный случай произошёл в ресторане быстрого питания Buffalo Wild Wings в городе Берлингтон, штат Массачусетс.
Как пишет NBC, на пол ресторана случайно разлили гипохлорит натрия — вещество с высоким содержанием хлора. Среди пострадавших — два посетителя заведения.
Расследование инцидента взяли под свой контроль эксперты федерального Управления по вопросам здравоохранения и безопасности труда.
Ранее News.ru писал, что более полусотни человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки неизвестного токсичного вещества. По информации медиков, люди жаловались на проблемы с дыханием.
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Теги:
Происшествия , телеканал NBC , США
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