Работник ресторана в США умер из-за чистящего средства

В США работник ресторана погиб в результате отравления чистящим средством. Ещё десять человек были госпитализированы. Несчастный случай произошёл в ресторане быстрого питания Buffalo Wild Wings в городе Берлингтон, штат Массачусетс.
Как пишет NBC, на пол ресторана случайно разлили гипохлорит натрия — вещество с высоким содержанием хлора. Среди пострадавших — два посетителя заведения.
Расследование инцидента взяли под свой контроль эксперты федерального Управления по вопросам здравоохранения и безопасности труда.
Ранее News.ru писал, что более полусотни человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки неизвестного токсичного вещества. По информации медиков, люди жаловались на проблемы с дыханием.