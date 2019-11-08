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Учительница сожгла лицо ребенку на уроке химии 

Teleprogramma.pro 21 минуту назад
Учительница сожгла лицо ребенку
Фото: PIXABAY.COM
Стремление к знаниям для 16-летнего Малахи Макфаддена из средней школы Редан в Атланте, штат Джорджия, обернулось трагедией. Во время эксперимента на уроке химии юноша серьезно пострадал.
Учительница Бриджит Блоу решила увлечь класс при помощи эксперимента «горящие деньги». В завершении она перепутала воду со спиртом и плеснула последний прямо в огонь. Пламя вспыхнуло и обожгло лицо и руки сидящего в первом ряду студента.
Семейный адвокат, представляющий интересы Макфаддена, заявляет, что мальчику понадобится пластическая операция. Кроме того, сейчас он постоянно испытывает сильную боль и не может заниматься футболом и играть на саксофоне, передает Metro.
Учительнице грозит суд. Кроме того, по заявлениям других учеников, есть вероятность, что она не спутала мензурки, а намеренно плеснула в огонь спирт, чтобы эксперимент стал зрелищнее.
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Теги:
Происшествия
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