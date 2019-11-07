Подмосковные приставы выследили должника с помощью соцсетей

Судебные приставы Коломенского районного отдела выследили должника с помощью интернета, мужчина задолжал 200 тысяч рублей и не собирался погашать долг, говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП по Подмосковью

Приставы нашли страничку должника в социальных сетях. Там он разместил информацию о том, что собирается посетить культурное мероприятия. Приставы тоже решили отправиться на это мероприятие.

«Встреча оказалась неожиданной, но волнительной. Должник был обнаружен и доставлен в Коломенский районный отдел судебных приставов для дачи объяснений», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины составили протокол по статье КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Подмосковью рекомендует вовремя оплачивать алименты и не пополнять ряды должников.