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Подмосковные приставы выследили должника с помощью соцсетей 

РИАМО 39 минут назад
Приставы выследили должника с помощью соцсетей
Фото: РИА Новости
Судебные приставы Коломенского районного отдела выследили должника с помощью интернета, мужчина задолжал 200 тысяч рублей и не собирался погашать долг, говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП по Подмосковью.
Приставы нашли страничку должника в социальных сетях. Там он разместил информацию о том, что собирается посетить культурное мероприятия. Приставы тоже решили отправиться на это мероприятие.
«Встреча оказалась неожиданной, но волнительной. Должник был обнаружен и доставлен в Коломенский районный отдел судебных приставов для дачи объяснений», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины составили протокол по статье КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Подмосковью рекомендует вовремя оплачивать алименты и не пополнять ряды должников.
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Теги:
Происшествия , Московская область
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