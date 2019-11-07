Мать солдата, потерявшего ноги из-за дедовщины, заступилась за тюменского срочника

Мать бывшего срочника Андрея Сычева , потерявшего ноги из-за дедовщины, поддержала тюменского солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье. Об этом она заявила в разговоре с «URA.RU». Как и его земляки, Галина Сычева считает, что причиной трагедии стали неуставные отношения.

«У меня в голове не укладывается, как можно было довести парня до такого состояния, чтобы он так беспощадно взял и расстрелял столько человек. Парня призвали защищать Родину, а ему пришлось защищать себя», — рассказала Сычева.

Она уверена, что Шамсутдинов долго терпел систематические издевательства и в результате сорвался.

«У парня уже не было выхода, у него лопнули нервы, и он пошел на крайние меры», — добавила женщина.

Сын Галины Сычевой Андрей в 2006 году стал инвалидом после издевательств сослуживцев. В новогоднюю ночь один из «дедов», будучи пьяным, заставил его несколько часов сидеть на корточках. Из-за этого через несколько дней Сычеву ампутировали ноги. Сегодня он живет с матерью и сестрой в Екатеринбурге.

Уроженец села Вагай (Тюменская область) Шамсутдинов 25 октября убил восьмерых солдат и офицеров во время смены караула в военной части под Читой. По информации от источника агентства, незадолго до трагедии Шамсутдинова окунали головой в унитаз. По официальной версии, причиной стал нервный срыв у солдата по личным причинам.