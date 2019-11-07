Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мать солдата, потерявшего ноги из-за дедовщины, заступилась за тюменского срочника 

Ura.Ru 9 минут назад
Мать бывшего срочника Андрея Сычева, потерявшего ноги из-за дедовщины, поддержала тюменского солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье. Об этом она заявила в разговоре с «URA.RU». Как и его земляки, Галина Сычева считает, что причиной трагедии стали неуставные отношения.
«У меня в голове не укладывается, как можно было довести парня до такого состояния, чтобы он так беспощадно взял и расстрелял столько человек. Парня призвали защищать Родину, а ему пришлось защищать себя», — рассказала Сычева.
Она уверена, что Шамсутдинов долго терпел систематические издевательства и в результате сорвался.
«У парня уже не было выхода, у него лопнули нервы, и он пошел на крайние меры», — добавила женщина.
Сын Галины Сычевой Андрей в 2006 году стал инвалидом после издевательств сослуживцев. В новогоднюю ночь один из «дедов», будучи пьяным, заставил его несколько часов сидеть на корточках. Из-за этого через несколько дней Сычеву ампутировали ноги. Сегодня он живет с матерью и сестрой в Екатеринбурге.
Уроженец села Вагай (Тюменская область) Шамсутдинов 25 октября убил восьмерых солдат и офицеров во время смены караула в военной части под Читой. По информации от источника агентства, незадолго до трагедии Шамсутдинова окунали головой в унитаз. По официальной версии, причиной стал нервный срыв у солдата по личным причинам.
Ura.Ru: последние новости
Таинственные покровители попросили адвоката Кадырова защищать тюменца, убившего сослуживцев Таинственные покровители попросили адвоката Кадырова защищать тюменца, убившего сослуживцев Устроивший бойню в Забайкалье тюменский солдат раскаялся Устроивший бойню в Забайкалье тюменский солдат раскаялся Глава ФСБ предупредил о наступлении террористов на страны СНГ Глава ФСБ предупредил о наступлении террористов на страны СНГ
Комментарии6 
Теги:
Происшествия , Андрей Сычев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Юра, мы тебя любим»: Малахов обратился к Дудю
«Юра, мы тебя любим»: Малахов обратился к Дудю 3
В США оценили все супероружие России
В США оценили все супероружие России 16
Соловьев не ответит за «мразь»
Соловьев не ответит за «мразь» 67
В США признали принадлежность Крыма России
В США признали принадлежность Крыма России 30
Дело МН17: «ценный свидетель» согласился на допрос
Дело МН17: «ценный свидетель» согласился на допрос 83
Видео
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
01:40
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение