«Лопнули нервы»: Мать солдата объяснила бойню в Забайкалье

Мать бывшего солдата-срочника Андрея Сычева , который в 2006 году стал инвалидом из-за дедовщины, заступилась за Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье.

По мнению Галины Сычевой, причиной действий Шамсутдинова стали неуставные отношения в части.

«У меня в голове не укладывается, как можно было довести парня до такого состояния, чтобы он так беспощадно взял и расстрелял столько человек. Парня призвали защищать Родину, а ему пришлось защищать себя», — сказала она Ura.ru.

По словам женщины, «у парня уже не было выбора, у него сдали нервы».

Андрею Сычеву в 2006 году ампутировали ноги после того, как в новогоднюю ночь один из «дедов» заставил его несколько часов просидеть на корточках.