«Лопнули нервы»: Мать солдата объяснила бойню в Забайкалье 

Мать бывшего солдата-срочника Андрея Сычева, который в 2006 году стал инвалидом из-за дедовщины, заступилась за Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье.
По мнению Галины Сычевой, причиной действий Шамсутдинова стали неуставные отношения в части.
«У меня в голове не укладывается, как можно было довести парня до такого состояния, чтобы он так беспощадно взял и расстрелял столько человек. Парня призвали защищать Родину, а ему пришлось защищать себя», — сказала она Ura.ru.
По словам женщины, «у парня уже не было выбора, у него сдали нервы».
Андрею Сычеву в 2006 году ампутировали ноги после того, как в новогоднюю ночь один из «дедов» заставил его несколько часов просидеть на корточках.
Как ранее сообщал «Рамблер», 25 октября в войсковой части 54160 в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула, 8 человек погибли, двое получили ранения. Военный следственный отдел СК РФ по Дровянинскому горизонту возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более человек». По данным РБК, комиссия Минобороны установила, что Шамсутдинов имел личный конфликт с одним из офицеров воинской части. При этом информация о насилии в отношении рядового не подтвердилась.