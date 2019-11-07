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В Вильнюсе эвакуировали здание суда из-за угрозы взрыва 

ТАСС 33 минуты назад
В Вильнюсе эвакуировали здание суда из-за угрозы взрыва
Фото: РИА Новости
Эвакуация работников и находившихся в здании людей проведена из-за поступившей анонимной угрозы о заложенной бомбе во Дворце правосудия, находящемся в центре Вильнюса. Об этом сообщила журналистам представитель по связям с печатью Вильнюсского комиссариата полиции Юлия Саморовская.
"Введен план оперативных мероприятий "Щит", люди из здания эвакуированы", — сказала она.
План "Щит" предусматривает прибытие на место полицейских, пожарных, экипажей скорой медицинской помощи, установление оцепления в ожидании саперов. "Саперы подразделения "Арас" выехали на место происшествия", — отметила Саморовская.
В полицию, по ее словам, поступил телефонный звонок с сообщением о том, что в суд направлены некие отравленные письма, а в здании заложена взрывчатка. В трехэтажном Дворце правосудия, расположенном на центральном проспекте Вильнюса, работают Вильнюсский окружной суд и Апелляционный суд Литвы.
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Теги:
Происшествия , В мире , Прибалтика , Вильнюс
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