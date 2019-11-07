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В Шереметьеве не пропустили в самолет слишком толстого кота 

Вести.Ru + ещё 3 29 минут назад
Слишком толстый: в Шереметьеве кота не пустили в самолет
Фото: Facebook / Михаил Галин
В Шереметьеве на борт самолета отказались пропускать кота, чей вес превышал допустимые нормы. Владелец животного, у которого был билет на рейс, вернул билет и отказался лететь без четвероногого.
О случившемся на своей странице в Facebook написал Михаил Галин. Его кота зовут Виктор, животное следовало с мужчиной по маршруту Рига — Москва — Владивосток. В рижском аэропорту проблем не возникло. Пассажир вместе с котом сели в самолет, где питомец чувствовал себя плохо, но в итоге они благополучно долетели в Москву. Сюрприз ждал мужчину в столичном Шереметьеве.
На ветеринарном контроле в паспорт животного был поставлен штамп, после чего пассажир вместе с котом отправились регистрироваться на рейс Москва — Владивосток. "Ответственная" сотрудница аэропорта, по словам Галина, несколько раз поместила каждую его сумку на весы и сообщила, что четвероногий Виктор тоже будет взвешен. В результате весы показали, что кот отъелся до непозволительных для перевозки десяти килограммов.
На это сотрудница аэропорта заявила, что кот не может лететь в салоне и должен отправиться в багаж. Владелец животного пытался убедить ее, что Виктор не сможет долететь живым во Владивосток за восемь часов. В ответ на это сотрудница Шереметьева возразила, что следует установленным правилам и не будет брать на себя ответственность за два лишних килограмма животного.
Михаил Галин отказался лететь на данном рейсе и в итоге купил билет на другой самолет. Так как мест на ближайшее время не было, был найден единственный вариант в бизнес-классе и днем позже.
Чтобы десятикилограммового питомца пустили на борт, его владелец принял решение найти похожее животное с меньшим весом. Котом-дублером стала миниатюрная кошечка Фиби. Весы показали допустимую норму, сотрудница авиакомпании выдала посадочный талон, и Михаил Галин вместе с толстым Виктором благополучно добрались до Владивостока.
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Теги:
Происшествия , Михаил Галин , Аэропорт Шереметьево , Владивосток , Москва , Рига
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