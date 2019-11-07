Слишком толстый: в Шереметьеве кота не пустили в самолет

аэропорту Шереметьево слишком толстого кота не пустили в салон самолета. Об этом в Facebook рассказал хозяин животного Михаил Ганин.

По его словам, они с котом Виктором совершали перелет из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве

Мужчина отметил, что в Риге при посадке на рейс проблем не возникло, а в Москве «рулетка очереди направила нас к самой ответственной сотруднице аэропорта, которая с сантиметровой лентой перемерила все измерения багажа (первый раз за мои 300+ перелётов), несколько раз поместила каждую сумку на весы и сообщила что кот тоже будет взвешен».

«Контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг. После чего, дама торжественно объявила, что кот отравляется в багаж», — написал хозяин кота.

После тщетных попыток объяснить сотрудникам аэропорта и представителям авиакомпании, что в багаже кот «живым не долетит», мужчина принял решение сдать билет и лететь другим рейсом днем позже.

Перед новым полетом мужчина решил прибегнуть к хитрости и заменить своего Виктора «поддельным» котом с меньшим весом. Худой кот был найден у одной из знакомых, он благополучно прошел процедуру взвешивания, а затем был снова заменен на Виктора.