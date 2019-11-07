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Слишком толстый: в Шереметьеве кота не пустили в самолет 

Рамблер + ещё 7 27 минут назад
Слишком толстый: в Шереметьеве кота не пустили в самолет
Фото: Facebook / Михаил Галин
В аэропорту Шереметьево слишком толстого кота не пустили в салон самолета. Об этом в Facebook рассказал хозяин животного Михаил Ганин.
По его словам, они с котом Виктором совершали перелет из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве.
Мужчина отметил, что в Риге при посадке на рейс проблем не возникло, а в Москве «рулетка очереди направила нас к самой ответственной сотруднице аэропорта, которая с сантиметровой лентой перемерила все измерения багажа (первый раз за мои 300+ перелётов), несколько раз поместила каждую сумку на весы и сообщила что кот тоже будет взвешен».
«Контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг. После чего, дама торжественно объявила, что кот отравляется в багаж», — написал хозяин кота.
После тщетных попыток объяснить сотрудникам аэропорта и представителям авиакомпании, что в багаже кот «живым не долетит», мужчина принял решение сдать билет и лететь другим рейсом днем позже.
Перед новым полетом мужчина решил прибегнуть к хитрости и заменить своего Виктора «поддельным» котом с меньшим весом. Худой кот был найден у одной из знакомых, он благополучно прошел процедуру взвешивания, а затем был снова заменен на Виктора.
«Сидя в пассажирском кресле, когда все скитания остались позади, хотелось подозвать стюарда и заглядывая в душу процитировать классическое «Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим». Добрались без приключений», — заключил Михаил Ганин.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Другое , Аэропорт Шереметьево , Владивосток , Москва
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