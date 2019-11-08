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Родственники раненных в Забайкалье солдат усомнились в угрозах изнасилования 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Родственники раненых в результате бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат не поверили в то, что рядовому Рамилю Шамсутдинову угрожали изнасилованием. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
По словам отца Владислава Шпака — одного из пострадавших солдат, дедовщины в части, где служил его сын, не было.
«Навряд ли унижали. У парня, видимо, крышу сорвало», — сказал он.
Аналогичное мнение высказала тетя Евгения Графова — второго пострадавшего в результате бойни. Женщина отметила, что ее племянник всегда спокойно говорил по телефону с родителями, и про какие-либо издевательства или дедовщину не упоминал.
«Он человек спокойный, но всегда умел постоять за себя», — рассказала она.
Шпак и Графов сейчас проходят лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. В столицу из доставили самолетом из Читы 28 октября. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
6 ноября издание Baza со ссылкой на показания солдата сообщило, что Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в войсковой части в Забайкалье из-за угрозы его «опустить». Все должно было произойти после караула.
«Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют», — рассказал подозреваемый.
В Минобороны России посчитали ложью сообщения о том, что причиной расстрела солдат в части в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым стала угроза насилия. В словах об угрозах изнасилования усомнился и брат рядового Риян.
Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. При этом сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, будто не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.
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Теги:
Происшествия , Видео , Министерство обороны , Lenta.ru , Забайкальский Край
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