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«Дедовщины не было»: Родные раненых солдат высказались о дедовщине 

Рамблер + ещё 5 25 минут назад
Рамилю Шамсутдинову навряд ли угрожали изнасилованием, заявили телеграм-каналу «Подъем» родственники раненых им солдат.
В октябре, как сообщал «Рамблер», срочник Шамсутдинов убил двоих офицеров и шестерых сослуживцев и ранил еще двоих в воинской части в Забайкальском крае. Раненых зовут Владислав Шпак и Евгений Графов. Оба они в настоящее время находятся в военном госпитале имени Бурденко в Москве, оба — в тяжелом состоянии.
В Министерстве обороны ранее называли предварительной причиной стрельбы нервный срыв, вызванный у Шамсутдинова обстоятельствами, не связанными с прохождением им воинской службы.
Между тем телеграм-канал «База» в среду обнародовал показания Шамсутдинова, в которых тот назвал причиной своего поступка обещание одного из офицеров изнасиловать его.
«Дедовщины не было. Навряд ли унижали. У парня, видимо, крышу сорвало», — заявил «Подъему» отец Владислава Шпака.
В свою очередь, тетя Евгения Графова сообщила каналу, что мать племянника рассказывала ей, что тот разговаривал с ней по телефону спокойно и «ни о чем таком не говорил».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , Министерство обороны , Забайкальский Край
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