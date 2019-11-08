«Дедовщины не было»: Родные раненых солдат высказались о дедовщине

Рамилю Шамсутдинову навряд ли угрожали изнасилованием, заявили телеграм-каналу «Подъем» родственники раненых им солдат.

В октябре, как сообщал «Рамблер», срочник Шамсутдинов убил двоих офицеров и шестерых сослуживцев и ранил еще двоих в воинской части в Забайкальском крае . Раненых зовут Владислав Шпак и Евгений Графов. Оба они в настоящее время находятся в военном госпитале имени Бурденко в Москве, оба — в тяжелом состоянии.

Министерстве обороны ранее называли предварительной причиной стрельбы нервный срыв, вызванный у Шамсутдинова обстоятельствами, не связанными с прохождением им воинской службы.

Между тем телеграм-канал «База» в среду обнародовал показания Шамсутдинова, в которых тот назвал причиной своего поступка обещание одного из офицеров изнасиловать его.

«Дедовщины не было. Навряд ли унижали. У парня, видимо, крышу сорвало», — заявил «Подъему» отец Владислава Шпака.

В свою очередь, тетя Евгения Графова сообщила каналу, что мать племянника рассказывала ей, что тот разговаривал с ней по телефону спокойно и «ни о чем таком не говорил».