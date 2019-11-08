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Комитет солдатских матерей не пустили в воинскую часть в Забайкалье 

Lenta.ru + ещё 1 53 минуты назад
Комитет солдатских матерей не пустили в воинскую часть в Забайкалье
Фото: Lenta.ru
Председатель комитета солдатских матерей Читы Валентина Мордова заявила, что вопреки договоренностям не смогла попасть в военную часть в поселке Горном в Забайкалье, где 25 октября произошло массовое убийство. Об этом сообщает 72.ru.
«31 октября с командиром части договорились, что мы приедем к ним и посмотрим условия службы, но на следующий день нам отказали в визите», — рассказала Мордова.
Она уточнила, что их не пускают в связи с секретным статусом части.
Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула. На месте погибли восемь человек, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. 6 ноября адвокат солдата-срочника сказал, что его подопечный раскаивается в содеянном.
В Минобороны заявляли, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв из-за личных проблем. Между тем источник «Ленты.ру» сообщил, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.
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Теги:
Происшествия , Министерство обороны , Lenta.ru , Чита
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