«Дети горели в автомобильных креслах»

Мексике расстреляли семью американских мормонов. Среди погибших 6 женщин и 3 ребенка, двум из которых было меньше года.

Семья путешествовала по Мексике на трех автомобилях и попала в засаду преступников. Одного из детей застрелили во время бегства, остальные погибли в горящем автомобиле.

Очень тяжело оправиться от потери, когда знаешь, что дети оказались в ловушке и «сгорели в автомобильных креслах», — рассказала родственница погибших.

Погибшие имели два гражданства — Мексики и Америки.

По версии правительства, колонну из трех машин, в которой ехала семья, могли спутать с автомобилями преступных группировок — в этой местности за влияние борются ячейка Тихоокеанского картеля и группировка из Чиуауа. По другой версии, нападение было актом мести со стороны местных преступников. Некоторые члены общины являлись активистами, выступающими против насилия и небезопасности в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ТАСС, с января по сентябрь текущего года жертвами насилия в Мексике стали почти 26 тыс. человек. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия.