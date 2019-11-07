Пожар на складе в Долгопрудном локализован

"Площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров, в 15:20 возгорание локализовано", — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, есть пострадавший.

Пожар вспыхнул по адресу: городской округ Долгопрудный, Транспортный проезд, дом 12, промзона.

Ранее очевидцы сообщили о возгорании в двухэтажном здании склада с паллетами. Пожару присвоили повышенный ранг №2. Пять человек было эвакуировано.

Как уточнялось, к тушению привлекли 28 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России — 23 человека и 6 единиц техники.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.