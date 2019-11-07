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Пожар на складе в Долгопрудном локализован 

Москва24 + ещё 9 1 час назад
Пожар на складе в Долгопрудном локализован
Фото: m24.ru
Пожар на складе в городском округе Долгопрудный локализован на площади 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
"Площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров, в 15:20 возгорание локализовано", — говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС России по Московской области, есть пострадавший.
Пожар вспыхнул по адресу: городской округ Долгопрудный, Транспортный проезд, дом 12, промзона.
Ранее очевидцы сообщили о возгорании в двухэтажном здании склада с паллетами. Пожару присвоили повышенный ранг №2. Пять человек было эвакуировано.
Как уточнялось, к тушению привлекли 28 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России — 23 человека и 6 единиц техники.
Специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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Теги:
Происшествия , Пожары , МЧС , Долгопрудный , Московская область
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