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Оскандалившийся чиновник-стример признался в мошенничестве 

Рамблер + ещё 16 58 минут назад
Оскандалившийся чиновник-стример признался в мошенничестве
Фото: кадр из видео/ YouTube
Бывший замглавы Росгеологии Руслан Ганижев (Горринг) дал признательные показания по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления Следственного комитета (СК) РФ.
В СК рассказали, что расследование дела Ганижева завершено. По версии следствия, Ганижев, являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от бизнесмена более 19 миллионов рублей за «беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности» в Ленинском районе Подмосковья.
По данным СК, деньги частями переводились на счета фирм-однодневок с июня 2009-го по сентябрь 2010 года. Когда предприниматель перестал платить за покровительство, Горринг встретился с ним лично и от имени Газейкина потребовал пять миллионов рублей. В феврале 2011 года Ганижев получил эти деньги и был задержан.
На допросе Ганижев дал признательные показания, его отпустили под подписку о невыезде, но он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкина приговорили к реальному сроку.
За это время Ганижев сменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники.
В марте 2019 года Горринга задержали в московскому аэропорту. Следователи собрали доказательства причастности Горринга к мошенничеству, он снова дал признательные показания, после чего дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.
Как сообщал «Рамблер», Горринг привлек к себе внимание в начале года после появления в интернете записи прямой трансляции игры в PUBG. Мужчина-игрок на записи назвал себя Русланом Горрингом. Он попросил находящуюся рядом с ним девушку рассказать историю, как он ее уволил, а затем снова нанял и заставил «стучать».
Также мужчина заявил, что у него были интимные отношения с несколькими сотрудницами компании, и рассказал о предстоящей встрече с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном.
После появления видео стало известно об увольнении Горринга. В Минприроды распорядились проверить его деятельность на посту замглавы «Росгеологии».
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Леонид Михельсон , Новатэк , Минприроды , Московская область
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