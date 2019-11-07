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Прирученный олень рассвирепел, изувечил женщину и был убит 

Lenta.ru 47 минут назад
Прирученный олень рассвирепел и изувечил женщину
Фото: РИА Новости
В американском городе Мэривилл, штат Теннесси, белохвостый олень напал на женщину и ранил ее. Об этом сообщает WBIR-TV.
Нападение произошло, когда женщина приехала в город за почтой. Она утверждает, что олень подкрался к ней сзади, повалил на землю и принялся бить ее рогами. Она схватила его за рога, однако животное потащило ее за собой, продолжая атаковать.
Несколько человек пришли на помощь женщине и увели ее в безопасное место. Она попала в больницу с серьезными травмами. Оленя убили сотрудники Агентства по природным ресурсам штата Теннесси.
Как выяснилось, животное было хорошо знакомо горожанам. Они прозвали его Луи, играли с ним и подкармливали его. Чтобы охотники не подстрелили оленя по ошибке, ему надевали оранжевый ошейни, а один из местных жителей рассказал журналистам, что его трехлетняя внучка красила рога и копыта Луи лаком для ногтей. Он заявил, что ничуть не жалеет пострадавшую, которая, по его мнению, сама спровоцировала нападение, когда схватила животное за рога.
Агентство по природным ресурсам начало расследование. По словам его представителя, до нападения на женщину Луи проявлял агрессию в отношении 11-летней девочки.
В Теннесси запрещено держать белохвостых оленей в качестве домашних животных.
Белохвостые олени — самый распространенный вид оленей в Северной Америке. Высота животного в холке составляет около одного метра. Самцы весят от 100 до 150 килограммов, самки несколько меньше.
В 2018 году сообщалось, что в лондонском парке Буши олень напал на семилетнюю девочку и ранил ее. Животное ударило девочку рогами и пронзило ей бедро.
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Теги:
Происшествия , В мире
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