Дети массово отравились в российском поезде

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за отравления почти 30 детей в поезде Владикавказ-Москва. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, 44 ребенка в составе организованной группы возвращались в Москву из санатория в Минеральных Водах.

Вечером 6 ноября восемь детей пожаловались на плохое самочувствие. На железнодорожной станции Россошь врачи оказали им медицинскую помощь.

После этого поездка продолжилась, но вскоре еще 21 ребенок пожаловался на домогание. В Москве 29 детей были госпитализированы с симптомами отравления, заболевшим — от девяти до 14 лет.

Источник ТАСС в медицинских кругах заявил о госпитализации 31 ребенка.

В столичном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) РФ сообщили о возбуждении дела и начале расследования.

«Регион online» отмечает , что все отравившиеся дети живут в Брянске, домой они ехали с пересадкой в Москве. По данным издания, брянские чиновники заявили, что следят за ситуацией и окажут детям необходимую помощь.

Как сообщал «Рамблер», весной в Мытищах 41 ребенок и восемь взрослых отравились едой во время детского танцевального конкурса. У пострадавших детей диагностировали острый гастроэнтерит.