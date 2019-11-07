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Дети массово отравились в российском поезде 

Рамблер + ещё 8 19 минут назад
Дети массово отравились в российском поезде
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за отравления почти 30 детей в поезде Владикавказ-Москва. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным следствия, 44 ребенка в составе организованной группы возвращались в Москву из санатория в Минеральных Водах.
Вечером 6 ноября восемь детей пожаловались на плохое самочувствие. На железнодорожной станции Россошь врачи оказали им медицинскую помощь.
После этого поездка продолжилась, но вскоре еще 21 ребенок пожаловался на домогание. В Москве 29 детей были госпитализированы с симптомами отравления, заболевшим — от девяти до 14 лет.
Источник ТАСС в медицинских кругах заявил о госпитализации 31 ребенка.
В столичном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) РФ сообщили о возбуждении дела и начале расследования.
«Регион online» отмечает, что все отравившиеся дети живут в Брянске, домой они ехали с пересадкой в Москве. По данным издания, брянские чиновники заявили, что следят за ситуацией и окажут детям необходимую помощь.
Как сообщал «Рамблер», весной в Мытищах 41 ребенок и восемь взрослых отравились едой во время детского танцевального конкурса. У пострадавших детей диагностировали острый гастроэнтерит.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС
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