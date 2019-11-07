Прикрываясь женами и детьми: как террористы проникают в Россию

По меньшей мере 2 тыс. жен и детей боевиков из России побывали в горячих точках Ближнего Востока, заявил директор ФСБ Александр Бортников . По его словам, через гуманитарные коридоры для возвращающихся в страны СНГ забрасывают и диверсионно-террористические группы, запрещенные в РФ. Им оказывают поддержку местные наркоторговцы и контрабандисты.

Не менее 2 тыс. жен и детей боевиков-исламистов, являющихся гражданами Российской Федерации, прошли через ближневосточные горячие точки. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на 47-й сессии Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран Содружества (СОРБ) в Ташкенте.

«Возвращенцы» нередко выступают носителями религиозно-экстремистской идеологии и рассматриваются главарями международных террористических организаций в качестве смертников, пропагандистов, вербовщиков и связных», — сообщил он.

По словам Бортникова, боевики используют гуманитарные каналы, чтобы проникать в страны СНГ. Они также следуют с помощью каналов нелегальной миграции, которые организует наркомафия и оружейные бароны, а также — продажные чиновники.

«В странах оседания они формируют подпольные ячейки, вербуют сторонников и пособников», — добавил он.

Директор ФСБ заявил, что основные «мишени» вербовщиков — маргинальные и социально незащищенные слои общества: гастарбайтеры, студенты-иностранцы и заключенные тюрем.

Как сообщил Бортников, спецслужбы СНГ заметили рост активности подразделений террористической организации «Исламское Государство» (запрещена в РФ) в Афганистане . Он отметил, что подразделения объединены в так называемый «Вилаят Хорасан». Вместе с ними действуют «Джамаат Ансаруллах» и «Исламское движение Восточного Туркестана».

Как сказал Бортников, целью запрещенных организаций является создание плацдарма для экспансии в страны СНГ. Предположительно, она будет осуществляться боевиками из числа граждан центральноазиатских республик.

В конце октября около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ), пропали после массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии, утверждает британская телерадиокомпания «Би-би-си».

Лагеря, в которых содержались жены и дети террористов, в последнее время находились под контролем курдов. Однако после начала турецкой военной операции «Источник мира», направленной в частности против курдского ополчения, которое Анкара считает террористическими формированиями, эти лагеря остались без качественной охраны. После начала боевых действий Турции на границе с Сирией курдам пришлось уйти с позиций.

По словам одной из женщин, которая связалась с родственниками в Дагестане, отступавшие отряды выгнали матерей с детьми в пустыню: сирийские курды, охранявшие лагерь, сказали, что уходят с этой территории, и все жители лагеря должны пойти с ними, но многие отказались.

Россиянки позвонили матерям в Дагестан, спрашивая, что делать — те посоветовали остаться в лагере и ждать прихода турецких войск, отмечается в материале.

«Курды просто ушли, распахнув все ворота лагеря. А через некоторое время несколько человек вернулось, и они сказали: если вы не уйдете через пять минут, мы подожжем ваши палатки. И они действительно подожгли лагерь, девочки только успели вытащить детей и несколько дорожных сумок», — передает слова пропавшей женщины ее родственница.

В апреле 2018 года две россиянки и одна француженка были приговорены к пожизненному заключению в Ираке за поддержку ИГ. Власти Ирака в последнее время ужесточили процедуру возвращения россиянок, побывавших на подконтрольных ИГ территориях. Все находящиеся в тюрьмах российские женщины (начиная с 14 лет) обвиняются по двум статьям иракского законодательства: терроризм и незаконное пересечение границы Ирака.

Правозащитники отмечают, что среди арестованных и осужденных женщин есть не только идейные сторонницы джихада, но и жертвы обстоятельств. Многие из женщин просили власти о смягчении приговора, заявляя, что вступили в халифат под давлением мужей. В некоторых регионах муж действительно может принудить свою супругу к подобным действиям, так как по представлениям исламистов женщины необходимы джихаду для оказания медицинской и иной помощи бойцам.

Известно, что в ИГ процветает сексуальная эксплуатация женщин, представляемая как «богоугодное дело».

Встречаются среди арестованных женщин и те, кого удерживали в ИГ обманом. Сравнительно высокие доходы адептов халифата в разное время привлекали представителей обоих полов, однако тех, кто погнался за деньгами, по прибытии ожидала ловушка. Женщин выдавали замуж за боевиков, а если их мужья гибли, то они передавались следующим террористам, превращаясь в рабынь.

Впрочем, многие женщины приняли решение отправиться на территорию ИГ самостоятельно. Чаще всего женщины помогают боевикам в тылу. Так, сестра одного из бывших лидеров исламистов, погибшего в 2010 году, занималась в халифате логистикой и распределением финансирования. Ее арестовали, а 8 марта 2018 года ей вынесли смертный приговор.