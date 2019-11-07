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В Башкирии в озере утонул ребенок 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
В Башкирии в озере утонул ребенок
Фото: surb.sledcom.ru
Следственные органы по Башкирии возбудили уголовное дело после того, как семилетний ребенок провалился под лед и утонул в озере 2 ноября, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), по факту утопления 7-летнего ребенка в озере Малое с. Байгильдино в Нуримановском районе", — говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 2 ноября трое детей в возрасте 3, 4 и 7 лет играли на берегу озера и провалились под лед. Услышав крики, четверо местных жителей вытащили их из воды, однако 7-летний ребенок признаков жизни не подавал. Врачи констатировали смерть ребенка, а остальных детей доставили в местную больницу.
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Теги:
Происшествия , Башкортостан
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