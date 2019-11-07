Задержан безработный, «заминировавший» Петровку, 38

Полицейские задержали безработного москвича, «заминировавшего» Петровку, 38

Уголовное дело возбуждено против москвича, который напился и "заминировал" здание столичного главка полиции на Петровке, 38, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

"В службу "02" позвонил неизвестный и сообщил, что здание на Петровке, 38, заминировано. Сотрудники полиции обследовали прилегающую к комплексу зданий ГУ МВД России по городу Москве территорию, взрывчатых веществ или устройств обнаружено не было", — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел, добавили в полиции, 2 ноября. В тот же день полицейские обнаружили владельца телефона — им оказался безработный 33-летний москвич. Как оказалось, он звонил в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свой поступок не смог.

Шестого ноября полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, максимальная санкция которой — 8 лет лишения свободы. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.