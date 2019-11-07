С москвича взяли 41 тыс. рублей за поездку на такси

Москвич заявил в полицию о мошенничестве после поездки на такси за 41 тыс. рублей

Житель Москвы съездил на такси в пределах МКАД за 41 тыс. рублей, после чего обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах. "Мужчина поймал от здания Экспоцентра на Красной Пресне автомобиль Hyundai и совершил поездку в пределах МКАД. После ее завершения таксист потребовал заплатить 41 тыс. рублей. Пассажир выполнил требование водителя, однако потом заподозрил неладное и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве", — сказал собеседник агентства. В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт обращения мужчины после дорогостоящей поездки на такси. "Инцидент произошел 5 ноября. В полицию заявитель пришел на следующий день. По факту его обращения начата доследственная проверка", — пояснили в полиции.

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