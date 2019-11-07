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Москвич заявил в полицию о мошенничестве после поездки на такси за 41 тыс. рублей 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
С москвича взяли 41 тыс. рублей за поездку на такси
Фото: РИА Новости
Житель Москвы съездил на такси в пределах МКАД за 41 тыс. рублей, после чего обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.
"Мужчина поймал от здания Экспоцентра на Красной Пресне автомобиль Hyundai и совершил поездку в пределах МКАД. После ее завершения таксист потребовал заплатить 41 тыс. рублей. Пассажир выполнил требование водителя, однако потом заподозрил неладное и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт обращения мужчины после дорогостоящей поездки на такси. "Инцидент произошел 5 ноября. В полицию заявитель пришел на следующий день. По факту его обращения начата доследственная проверка", — пояснили в полиции.
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Теги:
Происшествия , Криминал , ИТАР-ТАСС , Москва
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