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СМИ: на Пхукете утонул турист из России 

ТАСС + ещё 1 39 минут назад
На Пхукете утонул турист из России
Фото: РИА Новости
Российский турист утонул в море во время отдыха на курортном острове Пхукет. Об этом в четверг сообщил информационный портал The Thaiger.
По информации полиции, 61-летний мужчина, чье имя не называется, плавал один в северной части пляжа Карон. Позже его увидели пытающимся выбраться из воды. Когда спасатели вытащили россиянина на сушу, он уже был без сознания. Гражданина РФ доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали его смерть.
Местные власти подтвердили, что в северной части пляжа не работают спасатели, предоставленные муниципалитетом. Вместе с тем издание не сообщает, были ли в момент происшествия выставлены вдоль берега красные флаги, предупреждающие пловцов об опасности захода в воду.
Российское консульство пока не прокомментировало инцидент.
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Теги:
Происшествия , Другое , Пхукет
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