Гости массово отравились на свадьбе на Украине

Не менее 13 человек отравились на свадьбе во Львовской области

Массовое отравление произошло на свадьбе во Львовской области на Украине . В больницу с симптомами острого энтероколита попали 13 человек.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, передает РИА Новости. Все они были на празднике в ресторане "Кривое озеро", где подавали жареную красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

Энтероколит — одновременное воспаление тонкой и толстой кишки. Заболевание может быть вызвано паразитарными либо бактериальными агентами. Возникновение патологии связывают с нарушением санитарно-гигиенических правил, обусловленных недобросовестным мытьем рук, овощей и фруктов, а также употреблением в пищу некачественных продуктов или воды из загрязненных источников. Острый энтерит инфекционного генеза может быть заразен.