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Не менее 13 человек отравились на свадьбе во Львовской области 

Российская Газета + ещё 1 38 минут назад
Гости массово отравились на свадьбе на Украине
Фото: ТАСС
Массовое отравление произошло на свадьбе во Львовской области на Украине. В больницу с симптомами острого энтероколита попали 13 человек.
Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, передает РИА Новости. Все они были на празднике в ресторане "Кривое озеро", где подавали жареную красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.
Энтероколит — одновременное воспаление тонкой и толстой кишки. Заболевание может быть вызвано паразитарными либо бактериальными агентами. Возникновение патологии связывают с нарушением санитарно-гигиенических правил, обусловленных недобросовестным мытьем рук, овощей и фруктов, а также употреблением в пищу некачественных продуктов или воды из загрязненных источников. Острый энтерит инфекционного генеза может быть заразен.
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Теги:
Происшествия , Другое , РИА Новости
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