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В лондонском театре потолок обрушился во время спектакля 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Потолок рухнул во время спектакля в театре Лондона
Фото: Reuters
В лондонском театре Пикадилли обвалился кусок потолка. Инцидент произошел в среду вечером в разгар показа спектакля "Смерть коммивояжера" с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.
В результате незначительные травмы получили несколько человек, сообщает ТАСС. На место ЧП оперативно прибыли полицейские и пожарные, которые вывели всех людей из здания театра.
Позже телеканал Sky News распространил фотографии, сделанные некоторыми зрителями. На них видно дыру в потолке размером примерно три на два метра, из которой свисают провода. Некоторые очевидцы сообщили в соцсетях, что перед тем, как крыша с треском рухнула и полилась вода, они слышали нарастающий шум бегущей воды.
Отметим, что театр Пикадилли был построен 91 год назад.
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Теги:
Происшествия , Sky News , ИТАР-ТАСС
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