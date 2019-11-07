Сломавшему ногу на входе в McDonald’s предложили обед

За сломанную ногу жителю Химок в McDonald’s предложили бесплатный обед

Компанию McDonald’s ждет очередное судебное разбирательство. 7 ноября в Тверском суде столицы пройдет предварительное слушание по иску 34-летнего Игоря Рудакова . Его посещение ресторана на Ленинградском шоссе завершилось переломом ноги. Теперь посетитель требует выплаты компенсации. Моральный вред он оценил в 1 млн рублей, а материальный ущерб — почти в 79 тысяч рублей.

Инцидент произошел почти год назад — утром 16 декабря 2018 года в помещении ресторана, расположенного в подмосковных Химках на Ленинградское шоссе. В тот день Игорь Рудаков, шел к себе на работу в компанию Unisaw, которая занимается импортом садовой техники.

«Наш офис находится напротив ресторана, и утром я перед работой зашел в McDonald’s взять кофе, а когда стал выходить, то упал, — рассказал Business FM истец. — В тот день была ясная погода, но очень холодно, поэтому снег таял, вода падала с крыши и мгновенно застывала, превращаясь на земле в каток. Я очень хорошо подлетел и сломал ногу, хотя всю жизнь занимаюсь спортом и ничего себе никогда ломал, даже вывихов не было».

По его словам, падение зафиксировала камера, установленная на крыше здания офиса. Видел его и сотрудник McDonald’s, который, по словам Рудакова, не попытался ему помочь или вызвать скорую.

«Самостоятельно я вызвал такси и на такси доехал до медицинского учреждения, где была зафиксирована травма и мне был поставлен диагноз: закрытый косой перелом дистальной части правой малоберцовой кости со смещением отломков», — говорится в исковом заявлении, копия которого имеется в распоряжении Business FM.

На больничном Русаков, который трудится начальником отдела по работе с юрлицами, провел полтора месяца.

Он вспоминает, что в день инцидента звонил в ресторан, пытаясь обратить внимание работников на «каток» у выхода.

«Я сказал, что у вас там скользко, еще кто-то может упасть и сломать ногу. На что управляющий ответил, что мне предоставят бесплатный обед, если я к ним приду. На этом разговор закончился», — поведал мужчина.

11 марта 2019 года он отправил заказным письмом претензию, но ответа на нее так и не получил, а позже все же решился судиться с сетью фастфуда. В иске он назвал «унизительным» отношение ответчика.

«Я практически два месяца находился на лечении, за это время я вытерпел не только физическую боль, связанную с переломом, но и перенес моральные страдания, когда чувствовал себя беспомощным, переживал за родных и потерю мною работы, так как не имел возможности выполнять свои трудовые обязанности, а также потратил на медицинское обслуживание значительную сумму денег», — говорится в исковом заявлении.

В нем истец, в частности, ссылается на статью № 7 закона РФ «О защите прав потребителей», в соответствии с которой, гражданин имеет право на то, чтобы товар, работа или оказанная услуга были безопасны для его жизни и здоровья. В иске отмечается, что по закону, вред, причиненной личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Сумму компенсации морального вреда в 1 млн рублей Рудаков считает вполне адекватной, указывая, что для ответчика доход от одного часа работы одной кассы ресторана составляет 30-50 тысяч рублей. Размер материального ущерба в 78 тысяч 735 рублей сложился из расходов на лечение и реабилитацию (17 тысяч 613 рублей), а также утраченного заработка (61 тысяча 122 рубля). Также истец просит компенсировать ему расходы на адвоката в размере 30 тысяч рублей.

Ресторан McDonald’s на Ленинградке уже не в первый раз оказывается в центре судебного разбирательства. В 2004 году с заведением судилась москвичка Ольга Кузнецова . Она требовала выплатить компенсацию за ожоги от пролитого кофе. Кузнецова просила возместить ей расходы на лечение в размере 500 тысяч и 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Впоследствии москвичка отозвала свой иск по неизвестным причинам. По некоторым данным, ей удалось достичь компромисса с ответчиком, который предложил некую компенсацию за решение вопроса во внесудебном порядке.

Российские суды не часто встают на сторону потребителей в тяжбах с крупнейшей сетью ресторанов быстрого питания. Так, в 2010 году жительница Казани Фарида Шимарина отсудила всего 10 тысяч рублей у местного филиала McDonald’s за травмы лица, полученные в результате падения на мокром полу в тамбуре. В такую сумму судьи оценили нанесенный ей моральный вред. В оплате косметических процедур заявительнице отказали.

В 2015 году Тверской суд Москвы обязал McDonald’s выплатить 320 тысяч рублей москвичу Алексею Карелову — отцу трехлетней девочки за ожоги, полученные от пролитого кофе. Но чаще иски заканчиваются проигрышами. Business FM отправила запрос в компанию McDonald’s, однако на момент публикации ответ не получила.