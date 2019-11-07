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Под Киевом при подрыве автомобиля погиб один человек 

ТАСС + ещё 10 58 минут назад
Под Киевом при подрыве автомобиля погиб человек
Фото: РИА Новости
В Киеве неизвестный установил на автомобиле взрывное устройство и привел его в действие, один человек погиб и еще двое получили телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook.
"Около 21:40 (22:40 мск 6 ноября) полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался Mercedes. Когда на место события прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения", — сказано в сообщении.
Кроме того, вследствие взрыва механические повреждения получил еще один автомобиль.
По предварительной информации, к организации взрыва причастен мотоциклист, который скрылся с места события. В столице введена специальная полицейская операция по поиску и задержанию злоумышленника.
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Теги:
Происшествия , Другое , Криминал , Киев
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