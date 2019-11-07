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Водитель сбил полицейского в Петербурге 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Водитель сбил полицейского в Петербурге
Фото: РИА Новости
В Петербурге водитель совершил наезд на одного из сотрудников на перекрестке проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе. Об этом сообщает "Мойка78".
Отмечается, что инцидент произошел, когда сотрудники остановили водителя легкового авто и попросили его показать документы, после чего мужчина попытался скрыться.
Уточняется, что пострадавший сотрудник правоохранительных органов доставлен в больницу.
Злоумышленника удалось задержать на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибунца. В ходе задержания полицейскими было применено табельное оружие.
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Теги:
Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
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