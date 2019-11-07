Водитель сбил полицейского в Петербурге

Петербурге водитель совершил наезд на одного из сотрудников на перекрестке проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе. Об этом сообщает "Мойка78".

Отмечается, что инцидент произошел, когда сотрудники остановили водителя легкового авто и попросили его показать документы, после чего мужчина попытался скрыться.

Уточняется, что пострадавший сотрудник правоохранительных органов доставлен в больницу.

Злоумышленника удалось задержать на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибунца. В ходе задержания полицейскими было применено табельное оружие.