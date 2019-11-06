«Офицеры России» усомнились в словах Шамсутдинова об угрозах изнасилования

Появившуюся в СМИ информацию о том, что расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику воинской части в Забайкалье Рамилю Шамсутдинову якобы угрожали изнасилованием, необходимо проверить. Об этом заявил член президиума организации "Офицеры России" генерал-майор полиции Александр Яневский.

"Он, естественно, будет себя выгораживать и делать виноватыми кого угодно, только не себя", — сказал военный "Ура.ру".

Он заметил, что если в воинской части были случаи неуставных взаимоотношений, то Шамсутдинову следовало рассказать об этом командирам или родителям.

"Мне кажется, это все-таки были какие-то неприязненные отношения с офицером и с некоторыми сослуживцами из числа рядового состава", — считает Яневский.

Собеседник портала подчеркнул, что решать конфликты с помощью оружия недопустимо.

В конце октября в воинской части Забайкалья при смене караула Шамсутдинов стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия. В результате инцидента погибли восемь человек, двое получили ранения. Срочника задержали, суд заключил его под стражу. В отношении Шамсутдинова возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.