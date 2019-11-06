Брат солдата из Забайкалья сделал заявление

Брат рядового Шамсутдинова отверг сообщения об угрозе изнасилования

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья, терпел физическое и психологическое насилие от сослуживцев. Об этом рассказал его старший брат Риян в беседе с РИА Новости.

«Отцу он лично сказал, что не мог это терпеть, что и стало последней каплей. Деньги отбирали — небольшие суммы, но стабильно. Каждую получку их», — отметил Риян Шамсутдинов.

Он добавил, что у брата также отобрали мобильный телефон, который следователи так и не нашли.

По словам собеседника издания, семью удивили слова Рамиля Шамсутдинова о том, что ему угрожали изнасилованием.

«Он такого нам не говорил. Я в подробности не влезал, потому что не сильно хотелось это слушать», — признался старший брат солдата.

Ранее 6 ноября стали известны детали допроса Рамиля Шамсутдинова. В частности, рядовой признался, что офицеры пообещали «опустить» его, и тогда он принял решение расстрелять сослуживцев.

«Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют», — отметил подозреваемый.

Позже в министерстве обороны слова рядового об угрозе насилия назвали ложью. Там подчеркнули, что распространенная информация — это «не первая попытка исказить реальную картину обстановки, предшествующую трагедии».

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Рядовой сразу сдался группе антитеррора и заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны сообщили, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой. В свою очередь, источник «Ленты.ру» рассказал, что солдат решился на преступление из-за издевательств старослужащих.