В расстреле солдат в Забайкалье ищут признаки аффекта

Адвокат рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкалье, Саид-Магомед Чапанов заявил, что поступок его подзащитного должен быть квалифицирован статьей УК, предусматривающей убийство двух и более человек в состоянии аффекта, сообщает ТАСС. По словам юриста, молодой человек подавлен и раскаивается в содеянном.

«Я соболезную и сочувствую родственникам погибших, и речь не идет о том, что [Шамсутдинов] избежит наказания, но квалифицировать его действия нужно по другой статье. По ч. 2 ст. 107 ("Убийство двух и более лиц в состоянии аффекта")», — цитирует агентство слова адвоката.

В настоящее время Шамсутдинова обвиняют по ч.2 ст. 105 УК РФ «убийство двух или более лиц».

Юрист также отметил, что отец солдата, который встретился со своим сыном в СИЗО , отметил, что молодой человек «сильно изменился» и «был будто не в себе».

«Отец просил рассказать, что произошло, но тот не отвечал и говорил, что все будет хорошо, и он, может, останется служить по контракту. Но из разговора было понятно, что мальчик был подавлен», — заявил Чапанов.

ТАСС также опубликовал заявление юриста о том, что Шамсутдинов «дает правдивые показания» и «в содеянном полностью раскаивается».

25 октября, как ранее сообщал «Рамблер», в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамстудинов при смене караула открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли. По версии Минобороны, у рядового мог случиться нервный срыв по причинам, не относящимся к службе. Сам солдат на встрече с отцом в СИЗО заявил, что на убийство его толкнула «дедовщина». При этом сразу после задержания Шамсутдинов заявлял, что в своём поступке не раскаивается.