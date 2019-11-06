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В расстреле солдат в Забайкалье ищут признаки аффекта 

Рамблер 1 час назад
В расстреле солдат в Забайкалье ищут признаки аффекта
Фото: РИА Новости
Адвокат рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкалье, Саид-Магомед Чапанов заявил, что поступок его подзащитного должен быть квалифицирован статьей УК, предусматривающей убийство двух и более человек в состоянии аффекта, сообщает ТАСС. По словам юриста, молодой человек подавлен и раскаивается в содеянном.
«Я соболезную и сочувствую родственникам погибших, и речь не идет о том, что [Шамсутдинов] избежит наказания, но квалифицировать его действия нужно по другой статье. По ч. 2 ст. 107 ("Убийство двух и более лиц в состоянии аффекта")», — цитирует агентство слова адвоката.
В настоящее время Шамсутдинова обвиняют по ч.2 ст. 105 УК РФ «убийство двух или более лиц».
Юрист также отметил, что отец солдата, который встретился со своим сыном в СИЗО, отметил, что молодой человек «сильно изменился» и «был будто не в себе».
«Отец просил рассказать, что произошло, но тот не отвечал и говорил, что все будет хорошо, и он, может, останется служить по контракту. Но из разговора было понятно, что мальчик был подавлен», — заявил Чапанов.
ТАСС также опубликовал заявление юриста о том, что Шамсутдинов «дает правдивые показания» и «в содеянном полностью раскаивается».
25 октября, как ранее сообщал «Рамблер», в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамстудинов при смене караула открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли. По версии Минобороны, у рядового мог случиться нервный срыв по причинам, не относящимся к службе. Сам солдат на встрече с отцом в СИЗО заявил, что на убийство его толкнула «дедовщина». При этом сразу после задержания Шамсутдинов заявлял, что в своём поступке не раскаивается.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Происшествия , Криминал , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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