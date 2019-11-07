Устроивший бойню в Забайкалье тюменский солдат раскаялся

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, открывший стрельбу по сослуживцам в Забайкалье, раскаивается в содеянном. Об этом сообщил его адвокат Саид-Магомед Чапанов.

«Он в содеянном полностью раскаивается», — приводит ТАСС слова адвоката.

Чапанов также отметил, что находится на связи с отцом солдата, который сейчас приехал к Шамсутдинову. Сам защитник скоро собирается вылететь в Читу, где сейчас находится солдат.

Как писало «URA.RU», защитниками солдата стали адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов и его коллега Равиль Тугушев, а также адвокат Руслан Нагиев

Уроженец Тюменской области Шамсутдинов в конце октября открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли восемь человек, еще двое получили ранения и находятся в больнице.

Минобороны заявили, что причиной произошедшего стал нервный срыв. Однако близкие солдата в эту версию не верят.

Позже сам Шамсутдинов заявил, что во время службы над ним издевались, в частности, угрожали изнасилованием. Также сразу после прибытия в часть у него отобрали телефон и деньги.