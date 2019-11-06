Дела пяти фигурантов «московского дела» направили в суды

Уголовные дела Егора Жукова и четырех участников акции 27 июля поступили в суды

Уголовное дело студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова , обвиняемого в призывах к экстремизму, а также дела четырех обвиняемых в применении насилия в отношении полиции на несанкционированной акции 27 июля в Москве поступили в московские суды. Данная информация размещена в картотеке судов столицы.

Заседание по уголовному делу Чирцова назначено на 12 ноября в 10:40 мск. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. По версии следствия, в ходе событий 27 июля он сильно толкнул росгвардейца, чем причинил ему физическую боль. Белорусские власти обязали его покинуть страну, что тот и сделал, самостоятельно улетев в Москву. Спустя сутки его задержали уже российские правоохранители.

Егор Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках, а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК обвинение снял и предъявил новое — в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные на его YоuTube-канале. Вину студент ВШЭ не признает.