В Греции завершились слушания по делу Винника

Верховный суд Греции заслушал аргументы защиты Винника против его выдачи в США и Францию

Судебный совет Ареопага (Верховного суда Греции ) провел в среду слушания по поданному россиянином Александром Винником ходатайству о пересмотре судебных решений о его экстрадиции в США Францию . Заседание проходило в закрытом порядке, журналистов попросили удалиться.

"Заседание завершилось. Судьи заслушали наши аргументы. Нам дали время до вторника предоставить дополнительную документацию, и затем будет приниматься решение. Неизвестно, когда оно будет объявлено — через неделю, две или три недели, месяц", — сказала журналистам адвокат Винника Зои Константопулу по окончании слушаний.

Адвокат сообщила, что, согласно новому Уголовному кодексу Греции, необходимо наличие пострадавших по обвинению об отмывании и мошенничестве, но таковых не оказалось. Претензий также к Виннику никто не предъявлял. 1 ноября истек срок, предусмотренный новым законодательством для подачи таких исковых заявлений.

"Суд изучит, должно ли состояться рассмотрение дела по существу. Это проблема основных прав человека, чтобы суд по сути заслушал его дело. Винник имеет право на то, чтобы применялось положение наиболее благоприятного закона (новый Уголовный кодекс — прим. ТАСС), которое говорит, что нет состава преступления в действиях Винника", — сказала Константопулу.

Адвокат также сообщила, что защита подала иск об освобождении Винника из-под стражи.

"Мы подали ходатайство о его освобождении, так как антиконституционно держать его в тюрьме более 18 месяцев", — сказала она.

Юристы отметили, что в Греции состава преступления нет и по принципу двойной вменимости Винник не может быть выдан в Америку.