Беременную девушку ударили кулаком в московском метро

Мужчина ударил беременную девушку кулаком в московском метро

На станции «Новогиреево» московского метрополитена молодой человек ударил кулаком в спину беременную женщину. Об этом свидетельница произошедшего написала на своей странице в Facebook, сообщает «Москва 24».

По словам очевидицы, парень объяснил свой поступок тем, что девушка зашла в вагон вперед него. При этом позже в беседе с телеканалом «Москва 24» молодой человек опроверг эту информацию, заявив, что никого не толкал. Он отметил, что пассажирка метро наступила ему на ногу и даже не извинилась.

«Она просто пролезла прямо передо мной и все, я никого не толкал. Я просто со спины до нее дотронулся за то, что она даже прощения не попросила», — пояснил парень, добавив, что готов принести извинения.

При этом он подчеркнул, что не считает свой поступок «сверхъестественным».

В октябре на станции метро «Савеловская» в Москве пьяный мужчина ударил ножом полицейского. Сотрудник полиции был госпитализирован с проникающим ранением груди. Напавшего на него человека задержали, им оказался мужчина 1991 года рождения.