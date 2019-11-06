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Мужчина ударил беременную девушку кулаком в московском метро 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Беременную девушку ударили кулаком в московском метро
Фото: ТАСС
На станции «Новогиреево» московского метрополитена молодой человек ударил кулаком в спину беременную женщину. Об этом свидетельница произошедшего написала на своей странице в Facebook, сообщает «Москва 24».
По словам очевидицы, парень объяснил свой поступок тем, что девушка зашла в вагон вперед него. При этом позже в беседе с телеканалом «Москва 24» молодой человек опроверг эту информацию, заявив, что никого не толкал. Он отметил, что пассажирка метро наступила ему на ногу и даже не извинилась.
«Она просто пролезла прямо передо мной и все, я никого не толкал. Я просто со спины до нее дотронулся за то, что она даже прощения не попросила», — пояснил парень, добавив, что готов принести извинения.
При этом он подчеркнул, что не считает свой поступок «сверхъестественным».
В октябре на станции метро «Савеловская» в Москве пьяный мужчина ударил ножом полицейского. Сотрудник полиции был госпитализирован с проникающим ранением груди. Напавшего на него человека задержали, им оказался мужчина 1991 года рождения.
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