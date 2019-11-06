Неизвестный угрожает взрывом в Химках

Парковки двух ТЦ в Химках проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на парковках торговых центров Leroy Merlin и "Бизнес-парк" в подмосковных Химках . Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах. "Примерно в одно и то же время поступили сообщения от неизвестного, который заявил, что на парковки этих ТЦ может быть сброшено с квадрокоптера взрывное устройство. Эта информация сейчас проверяется", — сказал источник. Он добавил, что одновременно ведется поиск заявителя, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело за ложное сообщение об угрозе взрыва.

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