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Парковки двух ТЦ в Химках проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва 

ТАСС + ещё 1 52 минуты назад
Неизвестный угрожает взрывом в Химках
Фото: РИА Новости
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на парковках торговых центров Leroy Merlin и "Бизнес-парк" в подмосковных Химках. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.
"Примерно в одно и то же время поступили сообщения от неизвестного, который заявил, что на парковки этих ТЦ может быть сброшено с квадрокоптера взрывное устройство. Эта информация сейчас проверяется", — сказал источник.
Он добавил, что одновременно ведется поиск заявителя, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело за ложное сообщение об угрозе взрыва.
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Теги:
Происшествия , Криминал , ИТАР-ТАСС , Химки
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