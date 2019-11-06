Предполагаемый убийца главы Центра «Э» задержан в Москве

Подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» задержан

Москве задержан предполагаемый убийца начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева, передает телеграм-канал 112.

Мужчина 1966 года рождения задержан в результате спецоперации ФСБ России

По версии следствия, это исполнитель преступления. Он доставлен на допрос в СК РФ

Как ранее сообщал «Рамблер», руководитель Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед Эльджаркиев были застрелены 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Нападавший произвел не менее 10 выстрелов.