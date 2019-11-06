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Подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» задержан 

Рамблер 24 минуты назад
Предполагаемый убийца главы Центра «Э» задержан в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве задержан предполагаемый убийца начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева, передает телеграм-канал 112.
Мужчина 1966 года рождения задержан в результате спецоперации ФСБ России.
По версии следствия, это исполнитель преступления. Он доставлен на допрос в СК РФ.
Как ранее сообщал «Рамблер», руководитель Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед Эльджаркиев были застрелены 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Нападавший произвел не менее 10 выстрелов.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Криминал , ФСБ , СКР , МВД , Москва , Республика Ингушетия
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