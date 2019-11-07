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За речь по делу Шамсутдинова главу «Комитета солдатских матерей» лишили должности 

Уралинформбюро + ещё 5 2 часа назад
Главу «Комитета солдатских матерей» уволили
Фото: РИА Новости
"Комитет солдатских матерей России" отправил в отставку председателя организации Флеру Салиховскую.
Соцсети
Члены организации не согласились с мнением руководителя о том, что 20-летний уроженец Тюменской области Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев не из-за дедовщины, а из-за тлетворного влияния интернета и компьютерных игр, передает "Уралинформбюро".
Комитет твердо стоит на позиции, что неуставные отношения в армии не искоренены.
"Что послужило поводом для совершения преступления, мы достоверно сообщить не можем, но не отрицаем, что данным поводом могли послужить неуставные отношения в различных их проявлениях", — говорится в заявлении комитета во "ВКонтакте".
Стоит отметить, что ранее лидеры организаций "Комитет солдатских матерей России" и "Офицеры России" заявили о влиянии игр со стрельбой на психологическое здоровье военнослужащего. Эта мысль прозвучала на пресс-конференции в Москве, где обсуждались возможные причины бойни воинской части в Забайкалье 25 октября. Тогда Рамиль Шамсутдинов во время несения караула расстрелял двух офицеров и шесть рядовых. Еще два человека получили ранения.
По версии комиссии Министерства обороны, причиной трагедии могли стать психологическое состояние солдата и напряженные отношения с сослуживцами. Говорилось о конфликте с одним из офицеров. По словам обвиняемого, офицеры применяли силу в отношении него и обещали изнасиловать. Позже Минобороны выпустило сообщение, в котором отрицало эту информацию.
Земляки Шамсутдинова, вставшие на его защиту, также считают, что он "стал жертвой армейского произвола".
Молодой человек арестован. Заведено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Солдата будут защищать три адвоката. Они намерены переквалифицировать дело на более мягкую статью "Убийство в состоянии аффекта", писал "Коммерсантъ".
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Теги:
Происшествия , Министерство обороны , Уралинформбюро , Тюменская Область
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