Лучше, чем в армии: Стрелок-срочник об условиях в СИЗО

Стрелка из Забайкалья в СИЗО кормят намного лучше, чем в армии

Военнослужащий Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае , признался отцу, что в СИЗО , где он сейчас содержится, кормят лучше, чем в воинской части.

Никаких жалоб. Содержание вполне сносное, в камере всё новое, аккуратное. Их там четыре человека. Сын сказал, что кормят в СИЗО в десятки раз лучше, чем кормили в части, — цитирует «Интерфакс» Салимчана Шамсутдинова.

По его словам, молодой человек также не ощущает давления со стороны следствия. Правда, военнослужащий пожаловался на избиение во время задержания.

Ранее News.ru писал, что ЧП произошло 25 октября во время смены караула. Солдат Рамиль Шамсутдинов взял оружие и выстрелил в капитана. После этого другие военные легли на пол, но злоумышленник начал стрелять и по ним. После атаки стрелок пытался сбежать с места ЧП, однако его удалось задержать. На допросе военнослужащий заявил, что не жалеет о содеянном.

После инцидента в регион вылетели сотрудники военной прокуратуры. Они проведут проверку в воинской части. Прокуроры намерены выяснить обстоятельства, причины и условия произошедшего. Кроме того, будет проверена организация несения караульной службы.