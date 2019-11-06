Минобороны считает ложью причины бойни в Забайкалье

Минобороны прокомментировало сообщения о причинах бойни в Забайкалье

Минобороны России посчитали ложью сообщения о том, что причиной расстрела солдат в части в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым стала угроза насилия. Об этом в среду, 6 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью», — говорится в сообщении.

В министерстве также заявили, что «опубликованные интернет-ресурсом цитаты на тюремном жаргоне с упоминанием наиболее грязных аспектов внутрикамерных отношений заключенных, которые якобы могли существовать среди военнослужащих воинской части, —не первая попытка исказить реальную картину обстановки, предшествующую трагедии».

«Цель информационного вброса — очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления», — добавили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что ведомство оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в установлении всех причин и обстоятельств происшествия.