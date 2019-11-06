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Минобороны прокомментировало сообщения о причинах бойни в Забайкалье 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Минобороны считает ложью причины бойни в Забайкалье
Фото: Соцсети
В Минобороны России посчитали ложью сообщения о том, что причиной расстрела солдат в части в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым стала угроза насилия. Об этом в среду, 6 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военного ведомства.
«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью», — говорится в сообщении.
В министерстве также заявили, что «опубликованные интернет-ресурсом цитаты на тюремном жаргоне с упоминанием наиболее грязных аспектов внутрикамерных отношений заключенных, которые якобы могли существовать среди военнослужащих воинской части, —не первая попытка исказить реальную картину обстановки, предшествующую трагедии».
«Цель информационного вброса — очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления», — добавили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что ведомство оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в установлении всех причин и обстоятельств происшествия.
Ранее 6 ноября издание Baza сообщило, что Шамсутдинов назвал причиной устроенной им бойни в части в Забайкалье угрозы насилием со стороны старослужащих и офицеров и неуставные отношения. В данный момент Шамсутдинов находится в следственном изоляторе.
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Теги:
Происшествия , Министерство обороны , МВД , ФСИН , Lenta.ru
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