Адвокат Кадырова взялся защищать солдата из Забайкалья

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова , вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым отправился в Читу , чтобы защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на юриста Руслана Нагиева.

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По словам собеседника издания, адвокаты уже вылетели в Забайкальский край и будут вместе представлять интересы рядового в суде. В настоящий момент Тугушев и отец солдата Салим Шамсутдинов недоступны для комментариев.

Ранее Чапанов заявил, что Рамиль Шамсутдинов раскаивается в содеянном и дает правдивые показания.

По словам солдата, он расстрелял сослуживцев из-за угрозы его «опустить».

«Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют», — сказал Шамсутдинов.

Кроме того, он добавил, что у него отбирали деньги и телефон.

Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошел 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. При этом сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, будто не жалеет о содеянном.

Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.

Саид-Магомед Чапанов представлял интересы Рамзана Кадырова в 2015 году в суде Сахалинской области по делу о книге «Мольба к Богу», которая была признана экстремистской. Позже это решение было отменено.