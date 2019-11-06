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На отдыхе в Турции пропал 25-летний гражданин России 

Вести.Ru + ещё 1 44 минуты назад
Россиянин пропал во время отдыха в Турции
Фото: komi.aif.ru
В турецком курортном городке Сиде пропал 25-летний гражданин России — уроженец Сыктывкара, который в последнее время жил в Германии.
Никита Василевский должен был вернуться домой 5 ноября, но после 1 ноября не выходил с родными на связь. Тогда же его видели в последний раз в отеле "Stone Palace Side". Причем, в номере остались его вещи.
Тетя пропавшего молодого человека Елизавета Кызьюрова говорит, что полиция поисками Никиты не занимается, отель и туроператор также отказались в этом помогать и рекомендовали обратиться в русское посольство, пишет "АиФ".
Мама молодого человека выезжает в Турцию, чтобы начать поиски, также родные обратились за помощью к волонтерам.
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Теги:
Происшествия , Никита Василевский , Аргументы и Факты , Сиде , Сыктывкар , Турция
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