Московского полицейского поймали на взятке

Майор московской полиции, которого поймали на получении взятки в 10 тысяч рублей, попытался съесть купюры. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
— Во время задержания майор, старший оперативник линейного отдела МВД на станции «Москва Савеловская», попытался прожевать и проглотить улики — то есть деньги, но довести начатое до конца ему помешали, — отметил знакомый с ситуацией источник.
Уточняется, что целыми остались несколько купюр достоинством в одну тысячу рублей. Пятитысячную и тысячную купюру майор почти полностью употребил в пищу.
Следствие не давало официальный комментарий по поводу инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте российского СК заявило, что полицейский «пытался уничтожить полученные незаконным путем денежные средства». 10 тысяч рублей были им получены в пятницу, 1 ноября, в обмен на обещание не возбуждать некое уголовное дело.
В настоящий момент информация проверяется. Майор, взявший деньги, может быть уволен со службы, к его руководителям примут дисциплинарные взыскания, передает официальный сайт СК на транспорте.