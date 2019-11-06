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Сотрудник столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей взятки 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Московского полицейского поймали на взятке
Фото: РИА Новости
Майор московской полиции, которого поймали на получении взятки в 10 тысяч рублей, попытался съесть купюры. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
— Во время задержания майор, старший оперативник линейного отдела МВД на станции «‎Москва Савеловская»‎, попытался прожевать и проглотить улики — то есть деньги, но довести начатое до конца ему помешали, — отметил знакомый с ситуацией источник.
Уточняется, что целыми остались несколько купюр достоинством в одну тысячу рублей. Пятитысячную и тысячную купюру майор почти полностью употребил в пищу.
Следствие не давало официальный комментарий по поводу инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте российского СК заявило, что полицейский «‎пытался уничтожить полученные незаконным путем денежные средства»‎. 10 тысяч рублей были им получены в пятницу, 1 ноября, в обмен на обещание не возбуждать некое уголовное дело.
В настоящий момент информация проверяется. Майор, взявший деньги, может быть уволен со службы, к его руководителям примут дисциплинарные взыскания, передает официальный сайт СК на транспорте.
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД
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