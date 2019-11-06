Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков ударил артиста, не согласного с политикой руководства театра.

Как рассказал пострадавший артист Николай Сахаров , 6 ноября он пришел на объявленный сбор труппы, однако в театре его остановили представители администрации, заявив, что его на совещание не приглашали.

При попытке Сахарова пройти в комнату, где должен был состояться сбор труппы, у него произошел конфликт с худруком Бояковым.

«Когда все-таки хотел попасть в тот коридор, который вел в комнату, говорю, что в туалет хочу пройти. И тут Бояков появился. Мы стали друг друга снимать на телефон. Вдруг он подходит и рукой начал меня похлопывать по щеке, как проститутку какую-то. Я говорю: «Руки!» Он делает резкое движение, хотел явно ударить, меня царапает, и его оттащили. Его держат, а он орет: «Дайте я его сейчас ударю!», — рассказал он изданию «Собеседник».

По словам артиста, причиной конфликта стала вышедшая накануне публикация в СМИ, где он рассказал о ситуации в театре.

Сахаров также сообщил, что на собрании труппы, куда его не пустили, Бояков грозился уволить всех, «кто не подписал договоры, кто бунтует, кто дружит с теми, кто честно высказывается в прессе».

«Я сходил в травмпункт, где засвидетельствовал побои. Намерен сейчас подавать заявление. Он — Бояков — озверел. Этому надо поставить уже точку. Причем [он] нарушил закон: вызвал артистов на работу и не пустил. Рассчитывал, что я не приду и тогда меня можно уволить по статье — мол, неявка», — рассказал артист.