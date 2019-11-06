Худрук МХАТа ударил недовольного его работой артиста

Актер увидел на доске объявлений сообщение о сборе театральной труппы. Он пришел к назначенному времени, однако его не пустили, объяснив, что на собрании будет присутствовать ограничений список артистов. По мнению Сахарова, его не хотели пускать на собрание из-за того, что он не одобряет методы работы худрука. Своей фамилии он в списке не обнаружил: «То есть меня вызывают на работу — и вроде как не вызывают. Но я же понимаю: если бы я не пришел на работу, они юридически меня могли бы уволить. Но говорят: "Вас не велено пускать!" То есть в моем же театре!».

Пытавшийся проникнуть в театр Сахаров рассказал, что Бояков ударил его по щеке, а затем поцарапал ему лицо. Когда худрука оттащили, он, по словам актера, грозился еще раз ударить артиста.

Сахаров также передал слова своих коллег, которые сказали, что на собрании Бояков объявил об увольнении недовольных руководством театра актеров. «Уволят тех, кто не подписал договоры, кто бунтует, кто дружит с теми, кто честно высказывается в прессе», — пояснил он. Официальных подтверждений этих слова пока не поступало.

«Я сходил в травмпункт, где засвидетельствовал побои. Намерен сейчас подавать заявление. Он — Бояков — озверел. Этому надо поставить уже точку», — сказал Сахаров.