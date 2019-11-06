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Ориентировка полиции: кто убил главу центра «Э» 

Газета.Ru 1 час назад
Следственные органы установили личность главного подозреваемого в расправе над главой ингушского центра «Э» и его братом. По предварительным данным, убийство мог совершить 46-летний уроженец Ингушетии — правоохранители объявили его в розыск. Между тем, по данным СМИ, спустя три дня после преступления мужчина покинул столицу на рейсовом автобусе из Москвы в дагестанский город Хасавюрт.
Правоохранительные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии 36-летнего Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата Ахмеда, известного нейрохирурга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника, следствие объявило в розыск 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева. По предварительным данным, спустя три дня после совершения преступления мужчина покинул территорию Москвы, сев на рейсовый автобус с сообщением Москва — Хасавюрт.
«Подозреваемый может быть вооружен. Есть вероятность, что он может находиться на территории Ингушетии», — уточнил анонимный источник агентства. Подтвердить подлинность ориентировки на Картоева, которую ранее разместили в соцсетях, он не смог.
Напомним, что сотрудника МВД и его брата застрелили вечером 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. На кадрах с камер видеонаблюдения, размещенных у подъезда, где произошло убийство, видно, как мужчина в красной куртке 10 раз выстреливает в Эльджеркиева.
Следствие выяснило, что злоумышленник стрелял из пистолета-пулемета «Кедр» — он используется для вооружения органов безопасности, внутренних войск, а также спецподразделений МВД.
После атаки на помощь родственнику из автомобиля вышел его 30-летний брат — убийца произвел несколько выстрелов и в него. Между тем выяснилось, что в машине, из которой вышел Эльджеркиев с братом, был и третий мужчина — он не пострадал при стрельбе, поскольку не стал выходить.
«На съемке с камеры видно, что убийца пришел пешком, прошел насквозь через проходной двор, сделал несколько выстрелов в направлении жертв, а затем контрольные выстрелы в голову», — уточнял информированный источник «Интерфакса».
Сразу после совершения преступления стрелок сбежал. Он был одет в красную куртку с полосками по бокам, черные брюки и шапку. Мужчина скрылся на джипе, после чего бросил транспортное средство возле метро и скрылся со своим сообщником.
Позже выяснилось, что подозреваемые использовали черную машину марки «Мазда», но с номерами, зарегистрированными на BMW. По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». На данный момент правоохранители отрабатывают девять подозреваемых — в розыск объявлены три человека.
«Приоритетной пока остается версия, связанная со служебной деятельностью начальника ЦПЭ Ингушетии. Изучается версия конфликта с религиозными экстремистскими группировками республики», — сообщал ТАСС анонимный источник.
Между тем СМИ выяснили, что на начальника центра «Э» уже неоднократно совершались покушения. Так, зимой 2019 года, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию, неизвестные обстреляли из автоматов его автомобиль.
В этой перестрелке Эльджаркиев не пострадал, однако ранения, в том числе одно смертельное, получили сотрудники правоохранительных органов, которые находились с ним в одной машине. После этого СК возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь представителя власти» — его расследование ведется до сих пор.
Также стало известно, что у погибшего был конфликт с одной из радикальных групп, действующих в республике. Второстепенной версией следствия является связь убийства силовика с гибелью правнука одного известного ингушского религиозного деятеля. После смерти молодого человека родственники обвинили в его смерти Эльджаркиева, сообщает сайт kp.ru.
Коллеги убитого начальника ингушского ЦПЭ рассказали изданию «КП», что под его руководством удалось раскрыть несколько десятков преступлений. В частности, по данным пресс-службы управления МВД по Ингушетии, при нем из криминального оборота изъяли более тысячи единиц оружия и боеприпасов, была пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности.
За высокий профессионализм и мужество Эльджаркиева представили к медали «За отличие в охране общественного порядка». Ему также досрочно присвоили звание «подполковник полиции». Собеседники kp.ru отметили, что за убийство их начальника злоумышленники «понесут суровую кару», а оставшиеся без кормильца родственники получат достойную поддержку.
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