Дагестанская ячейка: ФСБ накрыла финансистов терроризма

Светлана Петренко. Двух жительниц Дагестана подозревают в спонсировании терроризма, отметила в свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ

Ячейку раскрыли в ходе совместной операции СКР, ФСБ МВД , а также Росфинмониторинга . Петренко добавила, что в 2018 году подозреваемые в интернете познакомились с террористом, находящимся в международном розыске. В Сирию этот боевик отправился еще в 2015 году.

Дагестанки согласились помочь со сбором средств и предоставили свои банковские карточки. Через них были совершены первые денежные переводы на суммы в 239 и 151 тыс. рублей соответственно.

Вопрос об аресте «финансисток» будет решен в ближайшее время, добавила представитель СК. Их соучастников разыскивают органы правопорядка.

Деньги на финансирование терроризма сдали более 200 человек со всей России. Было собрано не менее 8 млн рублей. Возбуждено четыре уголовных дела по статье 205 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

В апреле ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане, раскрыв террористические ячейки ИГ в Грозном и Махачкале. Участники бандгруппы готовили преступления в отношении сотрудников полиции в городах Каспийск и Грозный. Для этого они использовали инструкции, полученные через интернет от эмиссаров ИГ. Злоумышленники планировали изготовление самодельного взрывного устройства.

Незадолго до этого в Центре общественных связей ФСБ сообщали о задержании в Нальчике местного жителя, который планировал устроить теракт по указанию из Сирии. Мужчина принадлежал к так называемой «баксанской группировке», совершившей в 2010 году диверсионный налет с двумя убитыми охранниками на Баксанскую ГЭС в Кабардино-Балкарии — одну из старейших в России. Дома у него нашли самодельное взрывное устройство, цифровые носители и экстремистскую литературу. Силовики возбудили уголовное дело.

В конце апреля 2019 года силовики взяли под стражу семерых членов «Исламского государства», которые занимались вербовкой в России и планировали атаки на правоохранителей. Операцию провели в Подмосковье сотрудники ФСБ совместно с МВД, СКР и Росгвардией . В ходе обысков у предполагаемых боевиков была изъята экстремистская литература, а также боеприпасы и огнестрельное оружие.

Как сообщили в ФСБ, в группировку входили граждане РФ, а также уроженцы Средней Азии и республик Закавказья.

За день до этого сотрудники ФСБ задержали четверых выходцев из Средней Азии, которые планировали совершить ряд разбойных нападений, а позже переехать в Сирию и принимать там участие в террористических атаках. Финансированием боевиков занималась в том числе экстремистская организация «Джамаат Ат-Тавхид Валь-Джихад» (запрещена в РФ).

В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, пистолет Макарова, пачку патронов к нему, а также религиозно-экстремистскую литературу и видеоматериалы, пропагандирующие деятельность игиловцев. Также по месту жительства предполагаемых террористов были обнаружены телефоны, которые они использовали для связи с зарубежными агентами.