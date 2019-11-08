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Дагестанская ячейка: ФСБ накрыла финансистов терроризма 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Дагестанская ячейка: ФСБ накрыла финансистов терроризма
Фото: Газета.Ru
Группу «финансистов» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» задержали в Дагестане. В нее входили две дагестанки 24 и 33 лет. Как сообщает ФСБ, законспирированная ячейка переправляла собранные деньги — около 10 млн рублей — боевикам в Сирию.
Двух жительниц Дагестана подозревают в спонсировании терроризма, отметила в свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Ячейку раскрыли в ходе совместной операции СКР, ФСБ и МВД, а также Росфинмониторинга. Петренко добавила, что в 2018 году подозреваемые в интернете познакомились с террористом, находящимся в международном розыске. В Сирию этот боевик отправился еще в 2015 году.
Дагестанки согласились помочь со сбором средств и предоставили свои банковские карточки. Через них были совершены первые денежные переводы на суммы в 239 и 151 тыс. рублей соответственно.
Вопрос об аресте «финансисток» будет решен в ближайшее время, добавила представитель СК. Их соучастников разыскивают органы правопорядка.
В июле в России была выявлена и нейтрализована финансовая сеть ИГ (организация запрещена в России). Силовики задержали в Москве и Подмосковье двоих подозреваемых. Сбор денег эта организация вела сразу в семи регионах России: в Москве, Московской области, Красноярском крае, Ставрополье, Астраханской области, Дагестане и Ханты-Мансийском автономном округе.
Деньги на финансирование терроризма сдали более 200 человек со всей России. Было собрано не менее 8 млн рублей. Возбуждено четыре уголовных дела по статье 205 УК РФ «Содействие террористической деятельности».
В апреле ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане, раскрыв террористические ячейки ИГ в Грозном и Махачкале. Участники бандгруппы готовили преступления в отношении сотрудников полиции в городах Каспийск и Грозный. Для этого они использовали инструкции, полученные через интернет от эмиссаров ИГ. Злоумышленники планировали изготовление самодельного взрывного устройства.
Незадолго до этого в Центре общественных связей ФСБ сообщали о задержании в Нальчике местного жителя, который планировал устроить теракт по указанию из Сирии. Мужчина принадлежал к так называемой «баксанской группировке», совершившей в 2010 году диверсионный налет с двумя убитыми охранниками на Баксанскую ГЭС в Кабардино-Балкарии — одну из старейших в России. Дома у него нашли самодельное взрывное устройство, цифровые носители и экстремистскую литературу. Силовики возбудили уголовное дело.
В конце апреля 2019 года силовики взяли под стражу семерых членов «Исламского государства», которые занимались вербовкой в России и планировали атаки на правоохранителей. Операцию провели в Подмосковье сотрудники ФСБ совместно с МВД, СКР и Росгвардией. В ходе обысков у предполагаемых боевиков была изъята экстремистская литература, а также боеприпасы и огнестрельное оружие.
Как сообщили в ФСБ, в группировку входили граждане РФ, а также уроженцы Средней Азии и республик Закавказья.
За день до этого сотрудники ФСБ задержали четверых выходцев из Средней Азии, которые планировали совершить ряд разбойных нападений, а позже переехать в Сирию и принимать там участие в террористических атаках. Финансированием боевиков занималась в том числе экстремистская организация «Джамаат Ат-Тавхид Валь-Джихад» (запрещена в РФ).
В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, пистолет Макарова, пачку патронов к нему, а также религиозно-экстремистскую литературу и видеоматериалы, пропагандирующие деятельность игиловцев. Также по месту жительства предполагаемых террористов были обнаружены телефоны, которые они использовали для связи с зарубежными агентами.
Директор ФСБ Александр Бортников накануне заявил, что не менее 2 тыс. жен и детей боевиков-исламистов, являющихся гражданами РФ, прошли через ближневосточные горячие точки. По словам Бортникова, боевики используют гуманитарные каналы, чтобы проникать в страны СНГ. Они также следуют с помощью каналов нелегальной миграции, которые организует наркомафия и оружейные бароны, а также коррумпированные чиновники.
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Теги:
Происшествия , Статьи , Война в Сирии , Гражданская война , Светлана Петренко , Александр Бортников , Росгвардия , ФСБ , Исламское государство , Росфинмониторинг , СКР , МВД , Республика Дагестан
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